Глава СБУ Малюк уволил офицера ведомства, попавшего в скандал с ворами в законе

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк принял решение об увольнении Анатолия Лойфа с поста главы Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма.
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