Steak Lovers
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Steak Lovers

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Сочные котлеты из духовки: секрет в начинке из зелени

Сочные котлеты из духовки: секрет в начинке из зелени

Котлеты для духовки с двумя видами фарша и мягкой куриной начинкой внутри. За счёт запекания они остаются сочными, а добавление зелени и сыра делает вкус более выразительным без сложных приёмов и долгой готовки.

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