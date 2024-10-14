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Представлен BMW M4 Competition xDrive 2025 от DarwinPro Aero

Представлен BMW M4 Competition xDrive 2025 от DarwinPro Aero

Ателье DarwinPro Aero представило собственную версию BMW M4, которая получила пару плавников на переднем бампере, выступающий спойлер, новый диффузор со стоп-сигналом в стиле автоспорта, надстройки на боковые юбки и расширители крыльев.

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