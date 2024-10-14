Представлен BMW M4 Competition xDrive 2025 от DarwinPro Aero

Ателье DarwinPro Aero представило собственную версию BMW M4, которая получила пару плавников на переднем бампере, выступающий спойлер, новый диффузор со стоп-сигналом в стиле автоспорта, надстройки на боковые юбки и расширители крыльев.
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