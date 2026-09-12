Сказочный двор в Шурышкарском районе получил грант

Жители дома 19 в «желтом» микрорайоне райцентра Мужи превратили свой двор в сказку и выиграли конкурс «Милый сердцу уголок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым