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Север Пресс

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Сказочный двор в Шурышкарском районе получил грант

Сказочный двор в Шурышкарском районе получил грант

Жители дома 19 в «желтом» микрорайоне райцентра Мужи превратили свой двор в сказку и выиграли конкурс «Милый сердцу уголок».

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