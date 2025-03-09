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Еврокомиссия планирует 800 млрд евро на перевооружение Европы

Еврокомиссия планирует 800 млрд евро на перевооружение Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает привлечь 800 млрд евро для укрепления обороны ЕС. На пресс-конференции в Брюсселе она выразила озабоченность, что 80% оборонных инвестиций уходят за пределы Союза.

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