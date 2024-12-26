Трамп показывает зубы

Избранный президент США заявил, что хочет заполучить Панамский канал и Гренландию Если кто-то думал, что Дональд Трамп, усевшись в январе в кресло в Белом доме, начнет проводить миролюбивую политику и откажется от обычного для Вашингтона экспансионизма, то он сильно ошибался.