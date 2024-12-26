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СССР-Россия

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    По началу изучи всё,прежде чем приступишь к должности президента. https://rutube.ru/video/ddcedb81597974b5bde92bc2c82...Трамп показывает ...

Трамп показывает зубы

Избранный президент США заявил, что хочет заполучить Панамский канал и Гренландию    Если кто-то думал, что Дональд Трамп, усевшись в январе в кресло в Белом доме, начнет проводить миролюбивую политику и откажется от обычного для Вашингтона экспансионизма, то он сильно ошибался.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Денег много ума не надо.За зелёные бумажки не скупишь всю планету.Не пора ли остановится Америке,пока не смыли в океан.https://rutube.ru/video/c0904ccf471bd4044ce8e7f51796e931/?t=29&amp;r=plwd
Аляска не была продана США
RUTUBE
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12 час.
Aнатолий Райков
За своими спутниками присмотри,или всё передал Илону Маску. https://rutube.ru/video/bba5a6c617bb5f1328aa7167d72fa932/?t=23&amp;r=plwd
На Западе не было шума по поводу того, что за 2 месяца на орбите сгорели 212 спутников "Starlink"
RUTUBE
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8 час.
Aнатолий Райков
По началу изучи всё,прежде чем приступишь к должности президента. https://rutube.ru/video/ddcedb81597974b5bde92bc2c8202090/?t=179&amp;r=plwd
Россия вынудил США "вернуть" заблокированный долг РФ.
RUTUBE
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8 час.

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