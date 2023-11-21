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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард ЦСКА Каменев: «Не сказал бы, что наиграли на поражение от СКА. Не идет ни у команды, ни у меня. Не знаю, что нужно сделать, чтобы игра пошла»

ЦСКА уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Почему ЦСКА не может выиграть больше трех матчей подряд? – Честно, не знаю.

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