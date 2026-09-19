Дочь Киркорова Алла Виктория поставила ему ультиматум: «Никакого шоу-бизнеса»

Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория заявила, что не хочет связывать жизнь с шоу-бизнесом.
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