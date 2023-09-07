Возглас "Бей русских" всё громче

Вот именно ! Поэтому вопрос - почему Кремль молчит, когда мигранты убивают русских ??? В итоге что нам остаётся делать - думать, что наша власть из-за денег предала россиян и позволяет мигрантам нас убивать ???!!!

SI

Sergey Ivanov

Возглас «Бей русских» превратится в руководство к действию в тот момент, когда Россия покажет слабость в войне на Украине. Кто бы как ни относился к этой войне- но правда заключается в том, что назад пути нет! Раз ступив на эту дорогу- остается только пройти ее до конца. То есть, до победы. Иначе не будет России. Ее вместе с антинародной властью сметут орды мигрантов- и над Кремлем будет висеть зеленое исламское знамя победы вместо трехцветного знамени власовского предательства.