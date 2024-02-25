Франция задействовала новые вездеходы HT 270 в борьбе с золотодобытчиками Гвианы

В 2008 году Минобороны Франции начало проводить операцию «Гарпия», направленную на прекращение незаконной добычи золота в Гвиане, которая приносит €500 млн убытков казне из-за ежегодной потери почти 10 тонн благородного металла.
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