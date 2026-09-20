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Царьград

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Брат и сестра Назимовы убиты в Таиланде из-за долга 26 июля

Брат и сестра Назимовы убиты в Таиланде из-за долга 26 июля

В Таиланде 26 июля трагически погибли брат и сестра Назимовы. Причиной убийства могла стать задолженность, которую они не смогли полностью погасить.

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