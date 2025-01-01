В Британии угнали фуру с сотнями бочек пива Guinness

В преддверии праздников в королевстве начался дефицит стаута.фото: pixabay.com/andrewbecksНеизвестные похитили фуру с сотнями бочек пива Guinness в Великобритании после сообщений о дефиците в преддверии Нового года этого бренда в королевстве.
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