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Петр Сергеевич с подвохом: ИИ объяснил мужчине, как его обманули на 22 млн

Петр Сергеевич с подвохом: ИИ объяснил мужчине, как его обманули на 22 млн

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Россиянина обманули мошенники на 22 миллиона рублей, но он понял это только после диалога с нейросетью.

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