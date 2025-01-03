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Турция превращается в энергетический центр после прекращения российского транзита

Турция превращается в энергетический центр после прекращения российского транзита

Прекращение транзита газа из России через территорию Украины может привести к тому, что Турция станет важным энергетическим центром, что позволит ей получить значительную долю в торговле энергоресурсами, сообщает издание Milliyet.

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