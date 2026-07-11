Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

549 подписчиков

«Меня чуть не вырвало»: Винокур бросил курить после того, как врач пригрозила ему раком

«Меня чуть не вырвало»: Винокур бросил курить после того, как врач пригрозила ему раком

Винокур бросил курить после госпитализации в Австралии Народный артист России Владимир Винокур в беседе с журналистами рассказал, как ему удалось навсегда отказаться от сигарет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии