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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» побеждает в 6 матчах подряд. 4.60 – продлит серию в игре против «Арсенала» в Кубке лиги

«Арсенал» примет «Ньюкасл» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. «Канониры» котируются фаворитами с коэффициентом 1.

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