Проект «Архивный лекторий» стартует в РНБ

Первая тема будет посвящена рукописям церковных деятелей Российская национальная библиотека (РНБ) объявила о запуске проекта «Архивный лекторий РНБ», который будет основываться на обширной коллекции рукописей, охватывающих русскую культурную историю.
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