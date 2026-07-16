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Угадайте добрые советские мультфильмы о змеях: хитрющий тест для тех, кто рожден и рос в СССР

Угадайте добрые советские мультфильмы о змеях: хитрющий тест для тех, кто рожден и рос в СССР

Проверьте себя на незнание классики советской мультипликации, любимой с самого детства! фото: YouTubeБудут пролетать над вами змеи — не кусайтесь и не лайте: у них сегодня праздник — Всемирный день змеи (World Snake Day)! Каждый год 16 июля констрикторы надевают выходные боа и праздную вместе с гадюками, питонами и тому подобными милыми гадами.

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