Угадайте добрые советские мультфильмы о змеях: хитрющий тест для тех, кто рожден и рос в СССР

Проверьте себя на незнание классики советской мультипликации, любимой с самого детства! фото: YouTubeБудут пролетать над вами змеи — не кусайтесь и не лайте: у них сегодня праздник — Всемирный день змеи (World Snake Day)! Каждый год 16 июля констрикторы надевают выходные боа и праздную вместе с гадюками, питонами и тому подобными милыми гадами.