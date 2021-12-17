Сибирь.Реалии

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Камчатского экс-депутата, убившего человека на охоте, обвинили в браконьерстве

Камчатского экс-депутата, убившего человека на охоте, обвинили в браконьерстве

Следственный комитет предъявил обвинение в незаконной охоте бывшему депутату Законодательного собрания и одному из богатейших людей Камчатки Игорю Редькину, который находится под домашним арестом по обвинению в умышленном убийстве, сообщили Сибирь.

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