Камчатского экс-депутата, убившего человека на охоте, обвинили в браконьерстве

Следственный комитет предъявил обвинение в незаконной охоте бывшему депутату Законодательного собрания и одному из богатейших людей Камчатки Игорю Редькину, который находится под домашним арестом по обвинению в умышленном убийстве, сообщили Сибирь.
Следственный комитет предъявил обвинение в незаконной охоте бывшему депутату Законодательного собрания и одному из богатейших людей Камчатки Игорю Редькину, который находится под домашним арестом по обвинению в умышленном убийстве, сообщили Сибирь.
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