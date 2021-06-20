Пейзажи и натюрморты латвийского художника Jan Bartkevics. Художник Ян Барткевич (Jan Bartkevics) родился в 1961 году в латвийском городе Дагда, увлекался рисованием с раннего детства, а вот серьезно живописью занялся буквально несколько лет назад.