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Художник Ян Барткевич (Jan Bartkevics)

Художник Ян Барткевич (Jan Bartkevics)

Пейзажи и натюрморты латвийского художника Jan Bartkevics. Художник Ян Барткевич (Jan Bartkevics) родился в 1961 году в латвийском городе Дагда, увлекался рисованием с раннего детства, а вот серьезно живописью занялся буквально несколько лет назад.

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Вадим
Спасибо
Ино планетянка
Елена Литвинова
Приятные работы. Спасибо.

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