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В Хабаровском крае проверяют молоко на содержание хрома

В Хабаровском крае проверяют молоко на содержание хрома

Восемь проб видов молока, произведенного на предприятии района им. Лазо, поступили в лабораторию ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

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