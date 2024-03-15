В ФРГ заявили о страхе Шольца из-за возможных ударов ВСУ Taurus по Кремлю

Global look press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается от передачи Киеву крылатых ракет Taurus, поскольку опасается возможных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ими по Кремлю, заявили в издании Der Spiegel.
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