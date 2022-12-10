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Вратарь Нидерландов о поражении от Аргентины: «Гордимся, что отыгрались с 0:2 и перевели игру в серию пенальти»

Вратарь Нидерландов о поражении от Аргентины: «Гордимся, что отыгрались с 0:2 и перевели игру в серию пенальти»

Андрис Нопперт оценил поражение Нидерландов от Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, 3:4 пен.). «Как я себя чувствую? Отвратительно.

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