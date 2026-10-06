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The Eurasia Daily news agency

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Mass media: The new commander-in-chief of Ukraine refused to transfer troops to the border with Belarus

Mass media: The new commander-in-chief of Ukraine refused to transfer troops to the border with Belarus

The Commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine Mikhail Drapaty canceled the decision of his predecessor Alexander Syrsky to transfer the command of the 7th corps of Airborne Assault Troops from Dobropolsky to Volyn.

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