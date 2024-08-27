Обнаружены свободноживущие эукариоты без митохондрий

Митохондрии — это клеточные органеллы, чья основная функция — окисление органических соединений и использование освобождающейся при их распаде энергии для синтеза АТФ, играющего роль клеточного «топлива».
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