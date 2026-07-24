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Царьград

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В Архангельске стартовал сбор книг для 8 сельских библиотек

В Архангельске стартовал сбор книг для 8 сельских библиотек

Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова объявила о начале второго этапа благотворительной акции «Новинки в глубинку», которая проводится в рамках фестиваля «Белый июнь».

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