Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Сцыкливое зелёное чучело!!!! Ты эксперт? Ты поганый клоун и наркоман , а ещё тварь жидовская и ворюга. Мразота и слит...Зеленский: призыв...
  • Михаил Е
    Очередная реформа намечается?Почти 90% детей и...
  • Михаил Е
    Владельцы деревень с крепостными опять на шестисоточников попёрли?Депутат Чаплин ра...

Депутат Бессараб назвала категории россиян, которым с 1 декабря повысят пенсии

Некоторым группам россиян увеличат размер пенсионных выплат в декабре 2024 года. Об этом в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх