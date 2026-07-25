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Царьград

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Евросоюз призвал прекратить насилие на Западном берегу Иордана

Евросоюз призвал прекратить насилие на Западном берегу Иордана

Евросоюз выразил озабоченность насилием на Западном берегу Иордана. 24 июля 2026 года в районе Наблуса произошли столкновения, в которых погибли четыре палестинца.

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