Президент подписал закон против кибермошенников: как изменится защита персональных данных в России

Государственная система противодействия и запрет зарубежных мессенджеров Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий борьбу с телефонным мошенничеством и незаконным сбором персональных данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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