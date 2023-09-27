Названы 12 самых надежных кроссоверов и внедорожников Toyota

Профильное издание Hotcars использовало данные о надежности, техническом обслуживании и ценах транспортных средств из JD Power, Kelley Blue Book (KBB), Edmunds, Repairpal, CarEdge, Car Complaints и Consumer Reports (CR), чтобы определить самые надёжные модели кроссоверов и внедорожников Toyota из когда-либо выпущенных.
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