Названы 12 самых надежных кроссоверов и внедорожников Toyota

Профильное издание Hotcars использовало данные о надежности, техническом обслуживании и ценах транспортных средств из JD Power, Kelley Blue Book (KBB), Edmunds, Repairpal, CarEdge, Car Complaints и Consumer Reports (CR), чтобы определить самые надёжные модели кроссоверов и внедорожников Toyota из когда-либо выпущенных.