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Царьград

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Вот и всё. Кличко стал говорить нормально и похоронил Киев

Вот и всё. Кличко стал говорить нормально и похоронил Киев

Ещё недавно Киев жил в ритме, который сложно было назвать фронтовым: кафе были переполнены, салоны красоты не знали отбоя от клиентов - город будто старался не замечать войны.

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