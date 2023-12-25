Отказался от алкоголя и был отрешенный: Пухляш предчувствовал свою смерть

Незадолго до смерти Дмитрий Красилов плохо себя чувствовал. Дмитрий Красилов Кадр видео18 декабря из-за сердечной недостаточности скоропостижно скончался 29-летний танцор Дмитрий Красилов по прозвищу Пухляш, снискавший широкую известность участием в клипе группы Little Big на песню UNO.
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