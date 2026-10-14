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Орловские новости

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В Орле разрешили строительство 20-этажного дома на 1-й Посадской

В Орле разрешили строительство 20-этажного дома на 1-й Посадской

«Специализированный застройщик Олимп» получил разрешение на строительство 20-этажной «свечки» на улице 1-я Посадская.

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