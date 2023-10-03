Полковник бундесвера Рихтер: Украине грозит потеря человеческих ресурсов

Потеря человеческих ресурсов может стать серьезной проблемой для Украины в долгосрочной перспективе, заявил в беседе с ZDFheute сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.
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