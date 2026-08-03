Российский робот «Курьер» оснастили лазером для разминирования

Российский наземный робототехнический комплекс «Курьер» дооснастили лазером для разминирования. О новом модуле рассказал эксперт программы Народного фронта «Кулибин-Клуб» Олег Заремба в эфире телеканала «Звезда».
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