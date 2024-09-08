ФСБ рассекретила и передала в музей Донецка документы о преступлениях нацистов

Представители управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой народной республике (ДНР) рассекретили и передали в местный музей Великой Отечественной войны (подразделение Донецкого республиканского краеведческого музея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии