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ФСБ рассекретила и передала в музей Донецка документы о преступлениях нацистов

ФСБ рассекретила и передала в музей Донецка документы о преступлениях нацистов

Представители управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой народной республике (ДНР) рассекретили и передали в местный музей Великой Отечественной войны (подразделение Донецкого республиканского краеведческого музея.

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