Мурманская область будет проводить открытые кибериспытания

Соглашение для подготовки ИТ-инфраструктуры региона к открытым кибериспытаниям заключило с компанией Innostage Министерство цифрового развития Мурманской области, 10 апреля сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.
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