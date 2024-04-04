Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Фронт движется на запад: Сырский прикрывает отход смертниками

Фронт движется на запад: Сырский прикрывает отход смертниками

  На Угредарском направлении ВСУ пятятся, теряя людей и танки — дальше степь Российская армия добились серьезных тактических успехов на Марьинском и Угледарском направлениях, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
США и их шавки уже признают превосходство Российских на Окраине!!! Это хорошо. Должно быть и для них поучительно. Задумали Россию победить???
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12 час.
Вик Норд
Смерть бандеровцам,оккупантам земли русской! Смерть НАТОвцам, интервентам,и пособникам нацизма!
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9 час.
Евгений МакЛауд
значит надо ждать новых крокусов и вооружённых выступлений азиатских мигрантов в самой России. Зря что ли их чиновники завозили миллионами и срочно обеспечивали гражданством. путин к сожалению об этом не знал, ндаа((
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5 час.

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