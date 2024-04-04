Фронт движется на запад: Сырский прикрывает отход смертниками

США и их шавки уже признают превосходство Российских на Окраине!!! Это хорошо. Должно быть и для них поучительно. Задумали Россию победить???

Евгений МакЛауд

значит надо ждать новых крокусов и вооружённых выступлений азиатских мигрантов в самой России. Зря что ли их чиновники завозили миллионами и срочно обеспечивали гражданством. путин к сожалению об этом не знал, ндаа((