Израильская военщина нанесла ракетные удары по главным воздушным гаваням Сирийской Арабской Республики - международным аэропортам столицы Дамаска и города Алеппо (Халеб).
ЦАХАЛ атаковал Сирию. Блинкен приехал в Израиль «как еврей». Положение в Газе резко ухудшается
Комментарии
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Andrey Bogomolov
А почему бы жителям сектора не ломануться на территорию исраиля?
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7 час.
Ирина_ К_
Пожалуйста, докажите мне что я ошибаюсь! И действительно за нападениями на Израиль стоит Хамас, а не другие лица (то ли США, то ли сам Израиль).
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5 час.
Марина
доказать я вам не могу, но по моему мнению, вы если не полностью правы, то очень близки к этому! Ну не верю я, что хваленая разведка израиля проспала подготовку к атаке!!!! Ну или придется признать, что разведка там вообще никакая, на уровне детей ясельного возраста!
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1 час.
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