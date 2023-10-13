ЦАХАЛ атаковал Сирию. Блинкен приехал в Израиль «как еврей». Положение в Газе резко ухудшается

Пожалуйста, докажите мне что я ошибаюсь! И действительно за нападениями на Израиль стоит Хамас, а не другие лица (то ли США, то ли сам Израиль).

Марина

доказать я вам не могу, но по моему мнению, вы если не полностью правы, то очень близки к этому! Ну не верю я, что хваленая разведка израиля проспала подготовку к атаке!!!! Ну или придется признать, что разведка там вообще никакая, на уровне детей ясельного возраста!