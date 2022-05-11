«Известия»: Банки просят смягчить проект закона о запрете исполнять санкции

Жесткие требования по неисполнению иностранных санкций в отношении сотрудничества с организациями и физическими лицами, включенными в иностранные санкционные списки, существенно увеличит риск применения вторичных ограничительных мер к банкам.
Жесткие требования по неисполнению иностранных санкций в отношении сотрудничества с организациями и физическими лицами, включенными в иностранные санкционные списки, существенно увеличит риск применения вторичных ограничительных мер к банкам.
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