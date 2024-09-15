«Соответствующие решения»: каким будет лучший непрямой военный ответ Западу

Россия как никогда раньше приблизилась к прямому военному столкновению с блоком НАТО. На удары ВСУ западными ракетами, наводимыми западными спутниками, по объектам в глубине «старой» территории нашей страны президент Путин пригрозил принять «соответствующие решения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии