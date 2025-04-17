ЕС пока не будет отказываться от российского СПГ

Из-за нестабильных отношений с Трампом и США ЕС пока отложил эту инициативу. Вместо этого Еврокомиссия намерена разработать новую дорожную карту, которая позволит к 2027 году положить конец зависимости блока от российских энергоносителей ЕС временно отказался от запрета на импорт сжиженного природного газа из России из-за торговых пошлин президента США Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на источники среди представителей Евросоюза.
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