ЕС пока не будет отказываться от российского СПГ

Из-за нестабильных отношений с Трампом и США ЕС пока отложил эту инициативу. Вместо этого Еврокомиссия намерена разработать новую дорожную карту, которая позволит к 2027 году положить конец зависимости блока от российских энергоносителей ЕС временно отказался от запрета на импорт сжиженного природного газа из России из-за торговых пошлин президента США Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на источники среди представителей Евросоюза.