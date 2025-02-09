Бесплатная вакцина от рака станет доступна для жителей России через 2,5 года

В центре внимания — персонализированная мРНК-вакцина.Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, а также генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил о том, что русские могут получить доступ к бесплатной онковакцине в течение 2,5 лет.