Стало известно о тайных поставках Финляндии оружия Киеву

Правительство Финляндии приняло решение засекретить информацию об экспорте финского оружия, заявила 19 апреля докторантка Кари Паасонен из Центра исследований мира и конфликтов в Тампере, сообщает финское издание Yle.
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