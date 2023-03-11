Основатель ЧВК «Вагнер» под звуки выстрелов заявил, что делает «политический каминг-аут»

﻿﻿Основатель ЧВК «Вагнер» под звуки выстрелов сказал, что делает «политический каминг-аут» Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сделал «политический каминг-аут» и заявил, что принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года в Украине.