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Основатель ЧВК «Вагнер» под звуки выстрелов заявил, что делает «политический каминг-аут»

Основатель ЧВК «Вагнер» под звуки выстрелов заявил, что делает «политический каминг-аут»

﻿﻿Основатель ЧВК «Вагнер» под звуки выстрелов сказал, что делает «политический каминг-аут» Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сделал «политический каминг-аут» и заявил, что принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года в Украине.

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