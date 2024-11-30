Региональный Минлесхоз напоминает о запрете рыболовства на зимовальных ямах

Региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области напоминает рыбакам-любителям, что в период до 30 апреля 2025 года включительно на территории региона запрещена добыча (вылов) водных биологических ресурсов на зимовальных ямах.