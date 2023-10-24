Скандал с Сатановским лишь набирает обороты. Следующим Соловьев уволит Кедми

Нарусова (не Толик) написала: "Медведева муж хвалил. Услужливый молодой человек из хорошей семьи с большой кудрявой головой. Настораживала одна привычка Димы — допивать из рюмок алкоголь за гостями". Отец — Анатолий Афанасьевич Медведев (19 ноября 1926—2004). Потомок крестьян Курской губернии. Мать — Юлия Вениаминовна (род. 21 ноября 1939 года), дочь Вениамина Сергеевича Шапошникова и Меланьи Васильевны Ковалёвой. Её предки — Сергей Иванович и Екатерина Никитична Шапошниковы, Василий Александрович и Анфия Филипповна Ковалёвы — происходят из Алексеевки Белгородской области. Что не так? (А то я прочитал Ваш комментарий и очень удивился, проверять начал).

Надежда Владыка

То то и печально, что разведчики находятся внутри страны, и кто знает о чём говорит Соловьёв с Сатановским? их разговор должен быть в рабочем режиме и знать по теме обсуждения а выдаче мест где бывает Соловьёв. А так это нормально иметь разные точки зрения и уметь не рассказать то что не положено. А Нарусова о Дмитрии Анатольевиче Медведеве- говоря такие гадости просто унизила себя, такой у неё характер, так она воспитана и то что не допила сама отдавала Медведеву а что бы о ней не говорили сквалыжным языком, она спешит оболгать другого. Пусть с этой глупостью в голове и живёт, а Медведев молодец, он не стал терять лицо как это делают Нарусова и Собчак.