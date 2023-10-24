Интересная жизнь с Vera Star Судя по всему политологу и востоковеду Евгению Сатановскому еще долго будет аукаться хамство которое он допустил по отношению к представителям российского дипломатического ведомства, в частности по отношению к замглавы МИД Михаилу Богданову и официальному представителю МИД Марии Захаровой.
Скандал с Сатановским лишь набирает обороты. Следующим Соловьев уволит Кедми
Комментарии
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Alexandr Shishkan
Нарусова (не Толик) написала: "Медведева муж хвалил. Услужливый молодой человек из хорошей семьи с большой кудрявой головой. Настораживала одна привычка Димы — допивать из рюмок алкоголь за гостями". Отец — Анатолий Афанасьевич Медведев (19 ноября 1926—2004). Потомок крестьян Курской губернии. Мать — Юлия Вениаминовна (род. 21 ноября 1939 года), дочь Вениамина Сергеевича Шапошникова и Меланьи Васильевны Ковалёвой. Её предки — Сергей Иванович и Екатерина Никитична Шапошниковы, Василий Александрович и Анфия Филипповна Ковалёвы — происходят из Алексеевки Белгородской области. Что не так? (А то я прочитал Ваш комментарий и очень удивился, проверять начал).
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2 д.
Надежда Владыка
То то и печально, что разведчики находятся внутри страны, и кто знает о чём говорит Соловьёв с Сатановским? их разговор должен быть в рабочем режиме и знать по теме обсуждения а выдаче мест где бывает Соловьёв. А так это нормально иметь разные точки зрения и уметь не рассказать то что не положено. А Нарусова о Дмитрии Анатольевиче Медведеве- говоря такие гадости просто унизила себя, такой у неё характер, так она воспитана и то что не допила сама отдавала Медведеву а что бы о ней не говорили сквалыжным языком, она спешит оболгать другого. Пусть с этой глупостью в голове и живёт, а Медведев молодец, он не стал терять лицо как это делают Нарусова и Собчак.
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2 д.
Игорь Кузнецов
У Соловёва в политическом ток-шоу полемике один политолог высказался: "Евреи готовят вторжение в Палестину..." Соловёв его поправил что не все евреи одобряют проведение операции против ХАМАЗ такими методами. Как я понял намекая на себя. Уже 2-й текст Резолюции в Совбезе ООН отклонили англосаксы. Хотя было включено осуждение террористических действий, правда не уточняя что это произошло 7 октября 2023 года со стороны Палестины.
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2 д.
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