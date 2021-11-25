Дорогой наш, развитой и загнивающий ссср!

Апокалиптические картинки-фантазииЕго называли "страной Советов", "тюрьмой народов" и "СОВ-ЛАГЕРЬ". Его мечтали снести не оставив камня на камне стерев память о том, как десятилетиями силой гнали народ огромной страны в "счастливое будущее".