В Копейске детей заставляют идти в школу по грязи

Родители учащихся школы №43 в поселке Кадровик Копейска Челябинской области пожаловались на закрытую калитку школьного забора, из-за которой им с детьми приходится обходить периметр по грязи и в опасной близости от движущегося транспорта.
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