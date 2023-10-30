Мэрия Нью-Йорка раздает нелегалам бесплатные билеты домой

Градоначальник задыхающегося под наплывом мигрантов Нью-Йорка демократ Эрик Адамс заявил о беспрецедентном шаге: город открывает специальный центр, в котором каждый беженец может получить бесплатный билет в любую страну мира.
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